Певец Таркан рассказал, что станет отцом

Известный турецкий исполнитель очень счастлив.
Артист очень счастлив, сказал он на видео, размещенном в его аккаунте в Instagram.
"Столько говорят и пишут об этом. Нас каждый день спрашивают. Говорим "да" — не верят, говорим "нет" — не верят. Скажу сейчас — это правда, я стану отцом", — отметил исполнитель.
Напомним, 29 апреля 2016 года Хюсаметин Таркан женился на своей поклоннице Пынар Дилек, с которой встречался пять лет, у них пока нет детей. Ранее в СМИ появлялась информация, что певец гей, но он опровергал это.