Певец Таркан рассказал, что станет отцом

Известный турецкий исполнитель очень счастлив.

Певец Таркан поделился хорошей новостью instagram.com/tarkan

Известный турецкий певец, автор-исполнитель и продюсер — Хюсаметин Таркан Теветоглу — сообщил, что он станет отцом.

Артист очень счастлив, сказал он на видео, размещенном в его аккаунте в Instagram.

"Столько говорят и пишут об этом. Нас каждый день спрашивают. Говорим "да" — не верят, говорим "нет" — не верят. Скажу сейчас — это правда, я стану отцом", — отметил исполнитель.

A post shared by Tarkan Tevetoğlu (@tarkan) on Feb 8, 2018 at 5:51am PST

Напомним, 29 апреля 2016 года Хюсаметин Таркан женился на своей поклоннице Пынар Дилек, с которой встречался пять лет, у них пока нет детей. Ранее в СМИ появлялась информация, что певец гей, но он опровергал это.