Певица Вера Брежнева стала ведущей на российском телеканале

После обострения отношений между Украиной и Россией Брежнева по-прежнему продолжила работать в России.

Вера Брежнева Instagram

Певица Вера Брежнева стала ведущей нового музыкального шоу "Успех" на российском телеканале СТС.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на пресс-службу телеканала.

В нем вокалисты из России будут бороться за право стать известными без помощи продюсеров.

"В мире немало успешных примеров self-made знаменитостей, которые добились успеха своими силами — Тейлор Свифт, Эд Ширан, Oxxxymiron, Макс Корж. Все они, разрушив законы шоу-бизнеса, показали на что способны и получили любовь миллионов. Их пример подтверждает правила нового времени: теперь важно только то, насколько ты талантлив, харизматичен, крут, в конце концов. Здорово, что канал СТС решил рискнуть и показать всей стране, что настоящему таланту продюсер не нужен", — рассказала Брежнева.

Ранее ведущими на российском канале МУЗ-ТВ стали коллеги Брежневой по группе "ВИА-Гра" Анна Седокова и Светлана Лобода.

После обострения отношений между Украиной и Россией Брежнева по-прежнему продолжила работать в России, тогда как ее супруг, продюсер Константин Меладзе переключился исключительно на украинские проекты.

Напомним, Вера Брежнева хочет родить еще одного ребенка.