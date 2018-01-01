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"Пизд*ц прикид!": Тина Канделаки ужаснула фанатов выбором наряда

Сегодня, 17:49

Ведущая появилась в странном костюме.

Тина Канделаки
Фото ведущей вызвали ожесточенные споры instagram.com/tina_kandelaki
Российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки нарвалась на шквал критики от подписчиков.

На фото, которыми ведущая поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в костюме со странными цветовыми сочетаниями: под розовый пиджак она надела фиолетовую рубашку, на голову надела розовую шляпу, и образ дополнила ярко-оранжевыми штанами.

Подписчики, которые привыкли видеть всегда стильно и со вкусом одетую ведущую, ужаснулись такому выбору наряда.

"Как она ужасна! Если есть ум, то где он у нее?", "Пизд*ц прикид!", "Стилиста гоните в шею!", "Это, наверно, худший образ", "Снимите этот чайник с головы", "Как можно надеть все это вместе?! Ужасный образ. Вы талант и красавица. Стилиста сменить!", - советовали юзеры.

Тина Канделаки
Канделаки ужаснула фанатов выбором одежды instagram.com/tina_kandelaki
Тина Канделаки
Канделаки ужаснула фанатов выбором одежды instagram.com/tina_kandelaki

Ранее Тина Канделаки попала в чистилище "Миротворца".

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Теги:  
Тина Канделаки, ведущая, наряд
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