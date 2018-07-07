"Пизд*ц прикид!": Тина Канделаки ужаснула фанатов выбором наряда

Российская журналистка, телеведущая, продюсер Тина Канделаки нарвалась на шквал критики от подписчиков.

На фото, которыми ведущая поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в костюме со странными цветовыми сочетаниями: под розовый пиджак она надела фиолетовую рубашку, на голову надела розовую шляпу, и образ дополнила ярко-оранжевыми штанами.

Подписчики, которые привыкли видеть всегда стильно и со вкусом одетую ведущую, ужаснулись такому выбору наряда.

"Как она ужасна! Если есть ум, то где он у нее?", "Пизд*ц прикид!", "Стилиста гоните в шею!", "Это, наверно, худший образ", "Снимите этот чайник с головы", "Как можно надеть все это вместе?! Ужасный образ. Вы талант и красавица. Стилиста сменить!", - советовали юзеры.

Ранее Тина Канделаки попала в чистилище "Миротворца".