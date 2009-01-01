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Плотва выкупил Джигурду у Захараса за ящик "Боярышника": соцсети троллят "гражданство" Джигурды

Сегодня, 10:40

Шоумен предложил боевикам переименовать т.н. ДНР в "Донецкую народную республику Украины".

Джигурда, паспорт, ДНР
Никита Джигурда ДАН
Как известно, вчера шоумена Никиту Джигурду лишили "гражданства" ДНР.

Как заявил главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, предоставление Джигурде "гражданства" ДНР было совершено по ошибке.

"Сегодня я подписал указ о лишении "гражданства" Никиты Джигурды", — заявил Захарченко на пресс-конференции.

Шоумен прокомментировал эту новость на своей странице в Instagram. По его словам, он предложил боевикам переименовать т.н. ДНР в "Донецкую народную республику Украины" и провести новый референдум. Из-за этого его оставили без недавно обретенного "паспорта".

Джигурда
Instagram

Пользователей соцсетей потешило такое краткосрочное "гражданство" Джигурды и они принялись активно троллить его. 

 

















Напомним, Поклонская перепутала бюст Николая ІІ и свой: в Сети троллят прокуроршу "Няш-Мяш".

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Джигурда. ДНР, гражданство, Захарченко, паспорт, соцсети, троллинг
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