Плотва выкупил Джигурду у Захараса за ящик "Боярышника": соцсети троллят "гражданство" Джигурды

Шоумен предложил боевикам переименовать т.н. ДНР в "Донецкую народную республику Украины".

Никита Джигурда ДАН

Как заявил главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, предоставление Джигурде "гражданства" ДНР было совершено по ошибке.

"Сегодня я подписал указ о лишении "гражданства" Никиты Джигурды", — заявил Захарченко на пресс-конференции.

Шоумен прокомментировал эту новость на своей странице в Instagram. По его словам, он предложил боевикам переименовать т.н. ДНР в "Донецкую народную республику Украины" и провести новый референдум. Из-за этого его оставили без недавно обретенного "паспорта".

Instagram

Пользователей соцсетей потешило такое краткосрочное "гражданство" Джигурды и они принялись активно троллить его.

Джигурда пробыл гражданином ДНР всего пять дней — Раиса Рябова (@dursuppca91) 15 марта 2017 г.





В стране сплошная джигурда. — Осипов Иван (@osipov_ivan) 15 марта 2017 г.





Т.е. могут и лишить гражданства ДНР?! Я думал там лишают гражданства в лифте,или шмелем.



Джигурда легко обделался)) — Крымская Зима (@Wintercrim) 14 марта 2017 г.





Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР

Обезьяна допиарилась pic.twitter.com/auIruqtmLb — Замполит (@ComradZampolit) 14 марта 2017 г.





Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке.



Тот случай, когда новость лучше любой шутки. — Vladimir Strutinski (@VStrutinski) 14 марта 2017 г.





Только рожая, женщина может хоть примерно понять те муки, которые испытал Джигурда, когда его лишили гражданства ДНР. — Lé Panda (@Pandyatko) 14 марта 2017 г.





Верка Сердючка лишила Захарченко гражданства Украины. Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР. Абу Багдади лишил Ляшко гражданства ИГИЛ. — Анна Тараканова (@n_barmaleykina) 14 марта 2017 г.





Просто Плотва викупив Джигурду у Захараса за ящик "Бояришніка". Ждіть нового громадянина лнр до кінця тижня, корочку отримає біля клозету... pic.twitter.com/PeHyrEu6c3 — Козырь (@GeorgiyTuz) 14 марта 2017 г.





9 марта: Джигурда - гражданин ДНР;

14 марта: Джигурда - не гражданин ДНР. pic.twitter.com/RK2CqLOe9G — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 14 марта 2017 г.





Тьфу. Бысто всё как. Не успеваю)Боевик Захарченко заявил, что Джигурда – больше не "гражданин ДНР": https://t.co/JpT5hLFrXV — Зося Синицына (@prxpnx) 15 марта 2017 г.





Джигурда, давай до свидания ! Недолго Джигурда пробыл гражданином ДНР, указ о лишении гражданства подписан Главой Р https://t.co/n02erxsXuR — T30P Video (@T30P_Video) 14 марта 2017 г.









Захарченко отобрал паспорт ДНР: "Это не Джигурда, а чудовищная срамота!" https://t.co/gbwX6UHED5 — Олег Петров (@oleg_b_petrov) 14 марта 2017 г.





@chorkom_info Бедный Джигурда - даже дыра его не хочет, а он так гордился! — Ирина (@0508484806) 14 марта 2017 г.





Джигурда по ошибке получил диплом Хогвартса — ABPOPA (@POC_ABPOPA) 14 марта 2017 г.





Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке.



Всё. Я ухожу из политической сатиры.

Это не переплюнуть. — Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 14 марта 2017 г.





Напомним, Поклонская перепутала бюст Николая ІІ и свой: в Сети троллят прокуроршу "Няш-Мяш".