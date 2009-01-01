Плотва выкупил Джигурду у Захараса за ящик "Боярышника": соцсети троллят "гражданство" Джигурды

Шоумен предложил боевикам переименовать т.н. ДНР в "Донецкую народную республику Украины".
Как заявил главарь так называемой ДНР Александр Захарченко, предоставление Джигурде "гражданства" ДНР было совершено по ошибке.
"Сегодня я подписал указ о лишении "гражданства" Никиты Джигурды", — заявил Захарченко на пресс-конференции.
Шоумен прокомментировал эту новость на своей странице в Instagram. По его словам, он предложил боевикам переименовать т.н. ДНР в "Донецкую народную республику Украины" и провести новый референдум. Из-за этого его оставили без недавно обретенного "паспорта".
Пользователей соцсетей потешило такое краткосрочное "гражданство" Джигурды и они принялись активно троллить его.
Джигурда пробыл гражданином ДНР всего пять дней— Раиса Рябова (@dursuppca91) 15 марта 2017 г.
В стране сплошная джигурда.— Осипов Иван (@osipov_ivan) 15 марта 2017 г.
Т.е. могут и лишить гражданства ДНР?! Я думал там лишают гражданства в лифте,или шмелем.— Крымская Зима (@Wintercrim) 14 марта 2017 г.
Джигурда легко обделался))
Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР— Замполит (@ComradZampolit) 14 марта 2017 г.
Обезьяна допиарилась pic.twitter.com/auIruqtmLb
Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке.— Vladimir Strutinski (@VStrutinski) 14 марта 2017 г.
Тот случай, когда новость лучше любой шутки.
Только рожая, женщина может хоть примерно понять те муки, которые испытал Джигурда, когда его лишили гражданства ДНР.— Lé Panda (@Pandyatko) 14 марта 2017 г.
Верка Сердючка лишила Захарченко гражданства Украины. Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР. Абу Багдади лишил Ляшко гражданства ИГИЛ.— Анна Тараканова (@n_barmaleykina) 14 марта 2017 г.
Просто Плотва викупив Джигурду у Захараса за ящик "Бояришніка". Ждіть нового громадянина лнр до кінця тижня, корочку отримає біля клозету... pic.twitter.com/PeHyrEu6c3— Козырь (@GeorgiyTuz) 14 марта 2017 г.
9 марта: Джигурда - гражданин ДНР;— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 14 марта 2017 г.
14 марта: Джигурда - не гражданин ДНР. pic.twitter.com/RK2CqLOe9G
Тьфу. Бысто всё как. Не успеваю)Боевик Захарченко заявил, что Джигурда – больше не "гражданин ДНР": https://t.co/JpT5hLFrXV— Зося Синицына (@prxpnx) 15 марта 2017 г.
Джигурда, давай до свидания ! Недолго Джигурда пробыл гражданином ДНР, указ о лишении гражданства подписан Главой Р https://t.co/n02erxsXuR— T30P Video (@T30P_Video) 14 марта 2017 г.
Гражданство #посуточно. Мастер класс от #Джигурда ) #Стартап в #ДНР #Донбасс— Михаил Полтавский (@m_poltavsky) 14 марта 2017 г.
Захарченко отобрал паспорт ДНР: "Это не Джигурда, а чудовищная срамота!" https://t.co/gbwX6UHED5— Олег Петров (@oleg_b_petrov) 14 марта 2017 г.
@chorkom_info Бедный Джигурда - даже дыра его не хочет, а он так гордился!— Ирина (@0508484806) 14 марта 2017 г.
Джигурда по ошибке получил диплом Хогвартса— ABPOPA (@POC_ABPOPA) 14 марта 2017 г.
Джигурду лишили гражданства ДНР, которое он получил по ошибке.— Старшина Запаса (@StarshinaZapasa) 14 марта 2017 г.
Всё. Я ухожу из политической сатиры.
Это не переплюнуть.
Напомним, Поклонская перепутала бюст Николая ІІ и свой: в Сети троллят прокуроршу "Няш-Мяш".