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Победитель Евровидения выпустил первый клип после пересадки сердца

Сегодня, 16:00

Сальвадор Собрал создал чувственную композицию.

Сальвадор Собрал
Сальвадор Собрал выпустил первый клип после пересадки сердца Кадр youtube.com/ Salvador Sobral
Певец из Португалии Сальвадор Собрал, который одержал победу на Евровидении-2017 в Киеве, выпустил новый клип на песню "Cerca del Mar" ("У моря").

Впервые после сложной операции по пересадке донорского сердца артист выпустил новый клип, ролик появился на официальном канале музыканта в YouTube.

Клип снят в черно-белых тонах, однако в конце картинка становится цветной. В видеоработе снялся лишь сам певец и мальчик, которые у моря переживают разные эмоции: от печали до радости.

Ранее у победительницы Евровидения-2018 сломался хрустальный микрофон, врученный Собралом.

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Теги:  
Евровидение, Сальвадор Собрал, Португалия, клип, песня
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