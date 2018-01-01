Победитель Евровидения выпустил первый клип после пересадки сердца

Сальвадор Собрал создал чувственную композицию.
Впервые после сложной операции по пересадке донорского сердца артист выпустил новый клип, ролик появился на официальном канале музыканта в YouTube.
Клип снят в черно-белых тонах, однако в конце картинка становится цветной. В видеоработе снялся лишь сам певец и мальчик, которые у моря переживают разные эмоции: от печали до радости.
Ранее у победительницы Евровидения-2018 сломался хрустальный микрофон, врученный Собралом.
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