У победительницы Евровидения-2018 сломался хрустальный микрофон, врученный Собралом

Победительнице песенного конкурса Евровидение-2018 в Португалии израильской певице Нетте Барзилай вручили еще один хрустальный микрофон.

Трофей, который исполнительнице вручил победитель мероприятия в 2017-м португалец Сальвадор Собрал, сломался, пишет ТСН.

"Интересно, что во время пресс-конференции супервайзер Евровидения Йон Ула Санд вручил Нетте еще один… хрустальный микрофон", — отметило издание.

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования представитель Украины Melovin (Константин Бочаров) занял 17 место из 26 возможных.