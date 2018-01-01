"Продалась России": Вера Брежнева похвасталась новыми успехами в РФ

Артистка стала одной из членов жюри вокального шоу на российском ТВ.
"Мой день в жюри. Это было ответственно, сложно, но очень интересно!!!", - написала артистка в своем аккаунте в Instagram
Коллегами Брежневой стали продюсер Максим Фадеев и российский рэпер Тимати, который называет себя лучшим другом президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Многомиллионым подписчикам артистки не понравилось, что она работает в России, и выразили свое недовольство в комментариях.
"А зачем Вера в Украину еще иногда ездит, пусть остается как Ани Лорак, они же непринципиальные?", "Запроданка", "Продалась России", "Верочка, а как же Украина, вы получается поддерживаете страну агрессора?", - возмущались подписчики.