"Продалась России": Вера Брежнева похвасталась новыми успехами в РФ

Украинская певица Вера Брежнева, которая покинула Украину и активно строит карьеру в Москве, похвасталась участием в музыкальном шоу "Песни" на российском телеканале ТНТ.

"Мой день в жюри. Это было ответственно, сложно, но очень интересно!!!", - написала артистка в своем аккаунте в Instagram

Коллегами Брежневой стали продюсер Максим Фадеев и российский рэпер Тимати, который называет себя лучшим другом президента России Владимира Путина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Многомиллионым подписчикам артистки не понравилось, что она работает в России, и выразили свое недовольство в комментариях.

"А зачем Вера в Украину еще иногда ездит, пусть остается как Ани Лорак, они же непринципиальные?", "Запроданка", "Продалась России", "Верочка, а как же Украина, вы получается поддерживаете страну агрессора?", - возмущались подписчики.

Ранее Вера Брежнева снялась топлес для украинского бренда.