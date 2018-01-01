Прячется от солнца и занимается йогой: Ксения Собчак похвасталась снимками с отдыха

Фото экс-кандидата в президенты РФ в соцсети собрали больше сотни тысяч лайков.

Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак похвасталась фотографиями с отдыха в Таиланде. Туда она отправилась на каникулы со своей семьей: мужем и сыном.

Она выгуливает разные темные очки и головные уборы, читает, а еще занимается йогой. Как написала Ксюша в Instagram, ей повезло встретить на курорте учительницу, которая занимается тем же направлением йоги, и она - дживамукти. И теперь и дает блондинке уроки на закате.

Также Собчак старательно прячется от солнца, с собой в отпуск она взяла пять средств защиты.

"Надо все-таки быть реалистами - солнце - главный враг кожи, несмотря на нужный нам всем витамин D. Поэтому я уже давно не загораю под активным солнцем и нахожусь на отдыхе с книжкой, в приятной тени", - поделилась ведущая.

Ранее Ксения Собчак на отдыхе сверкнула сосками.