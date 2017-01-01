Пугачева в смелом мини побывала в гостях перед Новым годом

Для праздничного вечера 68-летняя Пугачева выбрала для выхода в свет черное мини-платье с широким поясом.

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Опубликовано фото российской певицы Аллы Пугачевой , которая вместе с супругом Максимом Галкиным гостила у композитора Игоря Николаева.

"Последние деньки уходящего года! Приходят дорогие гости, вспоминаем все хорошее в старом году, надеемся на лучшее в Новом", — написал Николаев в Instagram.

Отметим, что для праздничного вечера 68-летняя Пугачева выбрала для выхода в свет черное мини-платье с широким поясом. Также она надела крупные затемненные очки.

Подписчики писали хвалебные комментарии и восхищались внешним видом певицы. "Алла для своего возраста выглядит подтянутой и моложавой", "Здесь Алла Борисовна моложе всех", "Алла выглядит восхитительно", — писали в комментариях.