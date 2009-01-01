Россия в шоке: белорусы отказались приехать в Москву на preparty "Евровидения"

Раньше Беларусь всегда была на этих мероприятиях.

Дуэт Naviband фото: vk.com

Дуэт Naviband, который представляет Беларусь на "Евровидении-2017" , отказался ехать на московскую preparty конкурса из-за занятости.

Об этом сообщает Life.

Однако организаторы вечеринки в шоке от отказа белорусов.

По информации СМИ, Беларусь всегда была на этих мероприятиях и оказывала поддержку России, однако, по словам организатора вечеринки Дмитрия Мельникова, в этом году настроения белорусов неожиданно изменились.

"О дате, на которую мы их приглашали, они знали ещё в феврале. Тогда белорусы сами нам написали, мол, зовите, приедем. А через месяц неожиданно пропали и сейчас сообщили, что не смогут из-за плотного графика. Однако мы знаем, что они приезжали на национальный отбор Украины, также поедут в Голландию и в другие страны. Мы спрашивали их о причинах и в итоге добились ответа "Так было решено", — рассказал Мельников.

Российские фанаты "Евровидения", обсуждая скандальный отказ соседей прилететь в Москву на вечернику, назвали истинными его причинами ухудшение политических отношений между странами, а также нежелание артистов "вызывать гнев Украины".

При этом пресс-служба группы Naviband выдвинула свою версию причины отказа приехать в Москву.

"22 апреля у нас в Минске большой концерт, а перед этим репетиция, и оплачена аренда. Наше отсутствие на вечеринке в Москве не связано с какой-то политикой" — сообщил пресс-секретарь артистов.

Подобные preparty в этом году пройдут в Москве, Лондоне и Амстердаме. Там участники, делегации и букмекеры знакомятся между собой и презентуют песни.

Напомним, Оксана Билозир жёстко прокомментировала участие России в "Евровидении-2017".