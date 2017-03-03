"Евровидение-2017": участника от России не будут дополнительно охранять

Организаторы "Евровидения" в Украине не планируют дополнительно охранять участника от России, хотя понимают, что общественный интерес к нему будет выше, чем ко всем остальным.

Об этом на пресс-конференции "КП в Украине" сообщил заместитель руководителя Национального общественного телевидения Украины (НОТУ) по вопросам "Евровидения" Павел Грицак, отвечая на вопрос читателей.

"Ко всем делегациям у нас равный подход. Есть, например, некоторые делегации, и это не только российская делегация, которые просят о каких-то дополнительных мерах безопасности, и организаторы идут на это. На данный момент у нас одинаковый подход ко всем делегациям", — сказал Грицак.

Россия до сих пор не определилась с конкурсантом в этом году. Среди возможных претендентов российские средства массовой информации называют певца Александра Панайотова и победительницу шоу "Голос" Дарью Антонюк. В то же время Иосиф Кобзон и Филипп Киркоров призвали российских артистов игнорировать конкурс в этом году. Российские поклонники конкурса опасаются провокаций в отношении своего представителя, учитывая отношения между нашими странами.

Напомним, в Кремле не принимали никакого решения по бойкотированию Россией песенного конкурса "Евровидение".