Российские журналисты нашли внебрачного сына Киркорова, фото

Киркоров пообещал, что как только будет в Канаде обязательно зайдет в гости к Эллен и познакомится с ее сыном.

Филипп Киркоров. therussiantimes.com

Российские журналисты отыскали в Канаде старинную знакомую Филиппа Киркорова саксофонистку Эллен Аннор-Эджей и показали ее сына, который оказался очень похож на поп-короля эстрады.

Ведущий программы "Привет, Андрей!" Андрея Малахова напомнил, как в 1989 году Киркоров спел с очаровательной красавицей-мулаткой Эллен. Композиция "Не смотри на часы" была тепло воспринята зрителями и за одним выступлением последовали целые гастроли, в том числе и по Америке, пишет NheRussianTimes.

Сейчас Эллен Аннор-Эджей живет с семьей в Канаде. Женщина показала свой большой дом, музыкальную комнату, рассказала, что ее сын играет на скрипке.

Увидев саксофонистку, Андрей Малахов отметил, что ее сын "как две капли похож на Филиппа Киркорова". После этого телеведущий в шутку потребовал сделать ДНК-тест.

Сын саксофонистки «как две капли похож на Филиппа Киркорова». therussiantimes.com

Сама Эллен не стала отрицать сходство сына с Киркоровым, лишь передала привет от супруга и пригласила погостить в Торонто.

"Мой сын действительно похож на Филиппа. Того Киркорова, который впервые появился на советских экранах с песней "Алеша". Мой муж, мои дети передают тебе, Филипп, привет! Они очень хорошо тебя знают по моим рассказам, любят и уважают", — цитирует ее "Стархит".

Сам певец был удивлен и счастлив получить весточку от старинной знакомой. Киркоров пообещал, что как только будет в Канаде обязательно зайдет в гости к Эллен и познакомится с ее сыном.

Ранее Киркоров насмешил Сеть своим незнанием английского языка: он принял произнесенное со сцены слово "глиттер" за "клитор".