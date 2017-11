Селену Гомес назвали "Женщиной года" по версии Billboard

Она нередко навещает детей в больницах и почти ежегодно дает благотворительный концерт.

25-летнюю певицу и актрису Селену Гомес назвали "Женщиной года" по версии издания Billboard.

В 2017-м в топ-10 чарта Billboard Hot 100 несколько раз попадали хиты Гомес — Bad Liar, Fetish и It Ain't Me, а в топ-10 чарта Billboard 200 оказывались пять альбомов певицы. По словам президента The Hollywood Reporter-Billboard Media Group Джона Амато, звание "Женщины года" присудили Селене не только за то, что она лидирует в мировых хит-парадах, но и за активную общественную деятельность.

"Селена возглавляет музыкальные чарты, но она также постоянно вдохновляет молодых женщин быть настоящими, такими, какие они есть. Она не боится говорить правду. Мы очень рады, что можем назвать Селену "Женщиной года", — сказал Джон Амато.

Отметим, Гомес является послом ЮНИСЕФ. Она нередко навещает детей в больницах и почти ежегодно дает благотворительный концерт в пользу организации.

"Помогать людям — очень важно для меня. Это сближает меня с поклонникам, это одна из лучших частей моей работы и в то же время это помогает собрать деньги на важные нужды. Не могу представить, что бы мне могло понравиться еще больше", — сказала Селена на одном из своих концертов.

