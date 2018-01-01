Сергей Притула рассказал о самом трогательном подарке в своей жизни

Поступок сына тронул ведущего до слез.

Поступок сына тронул ведущего до слез instagram.com/siriy_ua/

Украинский телеведущий Сергей Притула рассказал, кто ему сделал самый трогательный и запоминающийся подарок.

Во время шоу "Кто сверху?" ведущий признался, что его сын Дмитрий подарил ему семь гривен. Рассказывая об этом, Притула не смог сдержать слез.

"Мой подарок - это 7 гривен. И вот как я его получил. Несколько лет назад мы с сыном Дмитрием пошли в развлекательный центр. Долго там гуляли - сначала в кино сходили, потом на аттракционы. И я, честно говоря, устал. В отличие от 4,5-летнего ребенка-энерджайзера, который может круглосуточно гонять по тем аттракционам. Я говорю: "Дмитрий, уже поздно, пора домой". А он: "Нет, папа, давай еще на машинки, еще на виртуальную реальность, еще хоть что-то!" А я: "Дмитрий, у папы закончились деньги, я не могу купить билеты ни на один аттракцион. И теперь надо ждать, пока папа не заработает денег", - отметил артист.

Когда они с сыном приехали домой, то стали заниматься обычными домашними делами. Но тут Дмитрий сделал то, от чего у Притулы до сих пор наворачиваются слезы на глаза.

"Приехали мы домой, я сижу, занимаюсь своими делами. И через несколько минут подходит малой и протягивает две мятые купюры - в пять и две гривны, которые он нашел где-то у себя в куртке. И говорит: "Папа, держи деньги. А то у тебя же их нет, ты ничего не можешь себе купить. Бери все, что у меня есть". И в этот момент я перестал волноваться за свою старость", - признался ведущий.

Сергей Притула и его сын Дмитрий instagram.com/siriy_ua/

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