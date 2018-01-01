Сергей Притула рассказал о самом трогательном подарке в своей жизни

Поступок сына тронул ведущего до слез.
Во время шоу "Кто сверху?" ведущий признался, что его сын Дмитрий подарил ему семь гривен. Рассказывая об этом, Притула не смог сдержать слез.
"Мой подарок - это 7 гривен. И вот как я его получил. Несколько лет назад мы с сыном Дмитрием пошли в развлекательный центр. Долго там гуляли - сначала в кино сходили, потом на аттракционы. И я, честно говоря, устал. В отличие от 4,5-летнего ребенка-энерджайзера, который может круглосуточно гонять по тем аттракционам. Я говорю: "Дмитрий, уже поздно, пора домой". А он: "Нет, папа, давай еще на машинки, еще на виртуальную реальность, еще хоть что-то!" А я: "Дмитрий, у папы закончились деньги, я не могу купить билеты ни на один аттракцион. И теперь надо ждать, пока папа не заработает денег", - отметил артист.
Когда они с сыном приехали домой, то стали заниматься обычными домашними делами. Но тут Дмитрий сделал то, от чего у Притулы до сих пор наворачиваются слезы на глаза.
"Приехали мы домой, я сижу, занимаюсь своими делами. И через несколько минут подходит малой и протягивает две мятые купюры - в пять и две гривны, которые он нашел где-то у себя в куртке. И говорит: "Папа, держи деньги. А то у тебя же их нет, ты ничего не можешь себе купить. Бери все, что у меня есть". И в этот момент я перестал волноваться за свою старость", - признался ведущий.
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