Скандальная Таисия Повалий похвасталась очередными достижениями в России

Артистка получала премию в Кремлевском дворце.

Артистка получала премию в Кремлевском дворце instagram.com/tpovaliyofficial

Скандально известная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий , которая сбежала в Россию, получила премию "Шансон года", вручение которой состоялось в Кремлевском дворце.

На своей странице в Instagram артистка выложила фото с наградой,

"Премия "Шансон года"! "Сердце - дом для любви"! Спасибо Михаилу Гуцериеву и Виктории Коханой за песню!", - подписала фото Повалий.

Отметим, что такую же награду получила еще одна украинская певица Наташа Королева.

"Шансон года" — ежегодная музыкальная премия, которая вручается за особые достижения в области авторской баллады.

Артистка получила премию "Шансон года" instagram.com/tpovaliyofficial

Артистка получала премию в Кремлевском дворце Фото: Woman.ru

Такую же награду получила еще одна украинская певица Наташа Королева Фото: Woman.ru

Ранее стало известно, что Таисия Повалий споет на украинском ТВ, как хорошо "не знать, как пахнет порох".