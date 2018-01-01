"Сочно". Вика из "НеАнгелов" поделилась соблазнительными фото в легком костюме

Певица надела под пиджак черный топ-корсет.

Виктория Смеюха позировала в легком костюме instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в легком светло-лавандовом костюме.

Снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали тысячи лайков.

На фото исполнительница позирует в черном топе-корсете, на который надет пиджак без рукавов.

Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Сочно", — считает vlad_netunaev. "Богиня", — написал dimas__shepelev. "Красота наша", — похвалила nata_belaya.

Виктория Смеюха позировала в легком костюме instagram.com/vikanablack

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделились фотографиями, сделанными в канадском городе Монреаль. Певица позировала в белом легком платье, посмотреть снимки можно здесь.

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