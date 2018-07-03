"Фигура — космос!". Вика из "НеАнгелов" показала фото в купальнике без бретелек

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в черном купальнике без бретелек на пляже в Одессе.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, его похвалили ряд интернет-пользователей.

"Фигура… — космос!", — написала ludmila_beletskay. "Невероятно красивая, как куколка", — считает karamelka_house. "Хороша шалунья", — отметил vasiliiymiron.

Ранее Виктория Смеюха в соцсети поделились фотографиями, сделанными в канадском городе Монреаль. Певица позировала в белом легком платье, посмотреть снимки можно здесь.