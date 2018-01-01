Стала известная причина смерти шведского диджея Avicii

Родственники музыканта рассказали о предсмертной записке.

Причиной смерти Avicii назвали суицид Фото: esquire.ru

Шведский диджей Тим Берглинг , известный под псевдонимом Avicii, покончил жизнь самоубийством.

Родственники артиста рассказали журналистам The Sun, что музыкант оставил предсмертную записку.

"Наш возлюбленный Тим был искателем, хрупкой артистической душой, ищущей ответы на экзистенциальные вопросы... Когда он перестал гастролировать, он хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего — музыкой. Он действительно боролся с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать", - поделились близкие Avicii.

В материале издания отмечается, что поклонники обвинили продюсеров диджея в смерти своего кумира. Якобы музыкант неоднократно заявлял об усталости и намерениях прекратить гастроли, однако команда заставляла его работать в прежнем темпе.

"Я говорил, что я умру. Я говорил это так много раз. И я не хотел слышать, что должен получать удовольствие от мысли отыграть еще один концерт", — приводит издание слова диджея из посвященного ему документального фильма, который вышел в прошлом году.

Напомним, 28-летний Avicii ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане, где навещал друзей. Ранее музыкант страдал из-за проблем со здоровьем в связи со злоупотреблением алкоголем.

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