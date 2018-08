В Нидерландах сыграли на колоколах фрагменты песен диджея Avicii: видео

В Нидерладнах в городе Утрехт на колоколах Домского собора прозвучали мелодии ушедшего из жизни 28-летнего шведского диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii.

Фрагменты песен музыканта прозвучали на колоколах 112-метровой башни храма, датированного 13-14 веком. Видео опубликовано в YouTube.

Здание собора является самым высоким в городе. На нем расположено 14 колоколов общим весом 32 тонны.

Инициатором акции выступила победительница международных конкурсов звонарей, 44-летняя уроженка Польши Мальгоша Фибих.Она исполнила фрагменты трех композиций Avicii – "Wake me up", "Hey Brother" и "Without you".

Ранее Фибих аналогичным образом почтила память Дэвила Боуи и вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона

Напомним, ушел из жизни 28-летний артист, диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, известный под именем Авичи (Avicii). По данным журнала Forbes, в 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Причина его гибели официально пока не названа.