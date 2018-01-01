Стало известно, почему Ольга Фреймут "воевала" с хейтерами

Телеведущая готовит новое шоу.

Фреймут станет ведущей нового шоу Фото: пресс-служба "Нового канала"

Это будет первая в мире легальная адаптация известного американского формата "Шоу Эллен Дедженерис", называться проект будет лаконично - "Оля", сообщили в пресс-службе "Нового канала".

Ток-шоу предполагает немало рубрик, и одной из них и является "Haters, I love you!". Ведущая приходит к своему хейтеру, знакомится и прощает его за обидный комментарий. К нескольким Фреймут уже наведалась со съемочной группой. Этим вызвала активный резонанс в соцсетях, к которому присоединились звезды и политики.

"Идея снять "Шоу Эллен Дедженерис" в Украине, и сделать это именно с Ольгой Фреймут мне пришла в голову еще в 2012 году, когда стало понятно, что с форматом "Ревизор" все сложилось, и возникла необходимость развиваться дальше. Но тогда времени не нашлось, а потом Оля вообще перешла работать на другой канал. Когда она вернулась, я подумала, что пора воплотить эту идею, и реанимировала старые записи и разработки", – говорит директор творческого объединения Виктория Бурдукова.

Когда Warner Bros. поняли, что Украина интересуется их форматом, они запросили досье на ведущую. По требованию, она должна быть популярной и неоднозначной, вызвать разный спектр эмоций – от обожания до ненависти.

"Для меня это вызов. После лет ревизий, скрупулезных проверок и ассоциаций моего имени с нечеловеческой чистотой... браться за новый развлекательный формат - это же дерзания... Да еще и "Show Ellen Degeneres"! Мы же вместе с Викторией Бурдуковой и Анной Жижей намеренно полетели в Голливуд, и нам сама Эллен и создатели программы передали секретный рецепт..." - призналась Фреймут.

С самой ведущей Эллен Фреймут и команда "Нового канала" встретились в Лос-Анджелесе, в павильоне "Эллен ДеДженерес шоу". Они три дня наблюдали за съемочным процессом и перенимали опыт.

В Украине появится своя версия популярного в Америке «Шоу Эллен Дедженерес» Фото: пресс-служба "Нового канала"

Гостями ток-шоу станут как звезды телевидения, кино, музыки, так и обычные люди с уникальными талантами и интересными жизненными историями. Ведущая будет брать интервью, пугать, играть с ними в игры – все как в оригинальном шоу. Задействованы также зрители в студии: принципиальная позиция творческой группы – приглашать в зал только поклонников шоу, а не массовку, как в большинстве других форматов.

В эфире "Нового канала" актуально-развлекательное шоу "Оля" появится осенью 2018 года.

В Украине появится своя версия популярного в Америке «Шоу Эллен Дедженерес» Фото: пресс-служба "Нового канала"

"Шоу Эллен Дедженерес" — американское ток-шоу, которое ведет комик и актриса Эллен Дедженерес. Шоу в первый раз вышло в эфир 8 сентября 2003 года и продолжается до сих пор.