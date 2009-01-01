Супруга основателя КВН Маслякова прокомментировала информацию о его смерти

Александр Васильевич действительно находится в Сочи по работе.
Об этом пишет StarHit.
Представители издания для подтверждения данной информации обратились к супруге Александра Васильевича, Светлане Анатольевне.
К счастью, она опровергла эти сведения и более того похвасталась очень крепким здоровьем своего мужа.
Единственное, что подтвердила Светлана Анатольевна — это тот факт, что Александр Васильевич действительно находится в Сочи по работе.
Напомним, Александр Масляков вместе с сыном попал в базу "Миротворца".