Супруга основателя КВН Маслякова прокомментировала информацию о его смерти

Александр Васильевич действительно находится в Сочи по работе.

Алескандр Масляков с супругой paparazzi.ru

Вчера в Cети появилась шокирующая информация о том, что 75-летний основатель Клуба Веселых и Находчивых Александр Масляков скоропалительно скончался от инсульта в одной из клиник города Сочи.

Об этом пишет StarHit.

Представители издания для подтверждения данной информации обратились к супруге Александра Васильевича, Светлане Анатольевне.

К счастью, она опровергла эти сведения и более того похвасталась очень крепким здоровьем своего мужа.

Единственное, что подтвердила Светлана Анатольевна — это тот факт, что Александр Васильевич действительно находится в Сочи по работе.

Напомним, Александр Масляков вместе с сыном попал в базу "Миротворца".