Свадебное платье Амаль Клуни отправили в Музей изящных искусств

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года.

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На днях в Музее изящных искусств в Хьюстоне, США, открылась выставка "Гламур и романтика Oscar de la Renta", на которой представлено 70 платьев легендарного доминиканского дизайнера.

Об этом пишет hellomagazine.

Особое место в экспозиции занимает последний свадебный наряд, который успел сделать Оскар де ла Рента перед смертью в 2014 году, — платье Амаль Клуни.

"Мы с Джорджем хотели, чтобы все на нашей свадьбе было романтично и элегантно. Я не могу представить себе другого дизайнера, который смог бы передать это настроение в подвенечном платье. Только Оскар. Наша работа была еще более волшебна, потому что он очень добрый человек и настоящий джентльмен", — рассказала Амаль в интервью американскому журналу Vogue.

"Мы очень давно хотели заполучить этот наряд. Когда выставка еще была в Сан-Франциско, мы просили миссис Клуни одолжить его нам на время, но тогда она посчитала, что еще слишком мало времени прошло со свадьбы, чтобы выставлять платье на всеобщее обозрение", — сказал куратор выставки Андре Леон Телли изданию Women's Wear Daily.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в сентябре 2014 года в Венеции в отеле Aman Canal Grande Venice, расположенном на берегу живописного Гранд-канала.

Допис, поширений Amal Clooney (@amalclooney) Жов 14, 2015 о 2:56 PDT

Допис, поширений Amal Clooney (@amalclooney) Жов 13, 2015 о 12:47 PDT

Напомним, Миранда Керр показала свадебное платье.