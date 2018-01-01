Светлана Тарабарова впервые поделилась подробностями о своей беременности

Певица рассказала, что с мужем давно хотели стать родителями.

Певица находится на 6 месяце беременности Фото: Viva.ua

Артистка в интервью "Светской жизни" призналась, что ей удалось скрывать свое положение до шестого месяца лишь потому, что ребенок вел себя спокойно.

"Честно говоря, я так благодарна своему ребенку, что он мне не делает ничего плохого. У меня был токсикоз, но небольшой, было плохо, но на третьем месяце сразу стало легче. То есть нет никаких ананасов с курицей ночью. Единственное только, что трудно надевать каблуки", - прокомментировала свое состояние исполнительница.

Будущая мама призналась, что декретный отпуск брать не будет, и через месяц после родов уже вернется на сцену.

"У меня такой план, петь до последнего вместе с ребенком. У нас уже есть первый концерт через месяц после родов", - отметила Тарабарова.

Новость о беременности певица преподнесла необычно - она появилась на церемонии награждения премии в наряде, который подчеркивает ее интересное положение.

"Это фишка, которую придумал мой муж, за что я ему благодарна. Потому что мне так легче, один раз выйти и со всеми поделиться, что во мне растет новая вселенная", - рассказала Светлана.

Но, кого ждут супруги певица не сообщила, отметила, что это пока что большой секрет. Однако, она призналась, что они с мужем, который старше ее на 14 лет, долго мечтали и хотели ребенка.

"Он мечтал о ребенке, вообще мы оба мечтали о нем. Мы очень хотели, пытались, но когда "забили" все получилось", - сообщила артистка.

Ранее беременная Светлана Тарабарова поразила публику немалым животом в облегающем платье.

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