Беременная Светлана Тарабарова поразила публику немалым животом в облегающем платье

Украинская певица и композитор Светлана Тарабарова, которая находится на шестом месяце беременности, впервые после объявления радостной новости появилась на публике, демонстрируя немалый живот.

Снимок Тарабаровой появился на ее странице в Facebook. Певица появилась в Национальном дворце "Украина" в Киеве, где прошла церемония награждения национальной музыкальной премии "Золотая жар-птица 2018". Тарабарова по версии премии стала прорывом года.

На церемонии награждения певица появилась в облегающем макси-платье. Свой образ Светлана дополнила ярким макияжем и подобранной прической.

Напомним, что Тарабарова вышла замуж в октябре 2016 года за своего директора Алексея. Для обоих это первый брак и первый ребенок.

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