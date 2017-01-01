То ли "cупер", то ли "г*вно". В Сети полярно прокомментировали новый клип Анны Седоковой

Видеоролик в YouTube уже набрал десятки тысяч просмотров.

В Сети по-разному прокомментировали новую видеоработу Анны Седоковой Скриншот видео с youtube.com

В понедельник, 29 января, украинская певица Анна Седокова выложила в Сеть клип на песню "На воле".

Исполнительница опубликовала ролик на своем канале в YouTube, он уже набрал более 60 тысяч просмотров и три тысячи отметок "нравится".

Интернет-пользователи полярно прокомментировали новую видеоработу артистки. "Супер…", — написал tim ha. "До мурашек... зацепило))", — утверждает Танечка Савченко. "Его смысл (клипа — Ред.) непонятен", — отметила Елизавета Воскобойникова.

"Шикарная работа. Мурашки по коже", — похвалила видео Nurzat Nuradinova. "Я, блин, не поняла клип и суть его, ждала большего", — говорится в комментарии Tea Rae. "Мутотень", — полагает Igor Visotsky. "Скучно", — написал Денис Сентябрь. "Г*вно", — считает Ilgiz Sufiyarov.

Напомним, прошлым летом в российской Казани Анна Седокова во время концерта оконфузилась — у нее сломался замок на платье. После "аварии" певица не растерялась, а обвязалась галстуком музыканта.