У Поляковой — кулинария, а у Дзидзьо — рыбалка. Звезды рассказали о своих хобби

Певица Tayanna сочетает свое хобби с путешествиями.

Оля Полякова Instagram

Украинские знаменитости рассказали, чем занимаются в свободное время и в чем они находят удовольствие.

Об этом пишет Сегодня.

У Оли Поляковой талант не только к пению. Она уже не раз делилась с украинцами историями о своем загородном хозяйстве и о продуктах собственного производства. Но оказалось, что это далеко не все увлечения певицы. "Когда у меня было больше времени, я занималась декором мебели: декупажировала, красила. И, конечно же, мое основное хобби — кулинария. Всегда, когда я хочу отдохнуть дома, я готовлю", — добавила Оля Полякова.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Июл 24 2017 в 1:38 PDT

Певица Tayanna сочетает свое хобби с путешествиями. У нее есть достаточно большая необычная коллекция звуков воды, она планирует даже выпустить "пластинку воспоминаний".

#montreuxjazzfestival2017 #mjf17 Публикация от TAYANNA (@tayanna_reshetnyak) Июл 1 2017 в 12:29 PDT

"Я коллекционирую звуки воды. Где бы я ни путешествовала и куда бы не ехала, если там есть какой-то водоем, море, река или озеро, я записываю эти звуки и подписываю: река в Яремче, озеро в Монтре…", — поделилась с "Зірковим шляхом" Татьяна Решетняк.

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) Июн 29 2017 в 12:28 PDT

Солист группы "Dzidzio", Михаил Хома, как оказалось, с детства очень любит охотиться, рыбачить и собирать грибы. Однако на это у певца с плотным графиком не хватает времени. Но есть у него и такое хобби, которым он занимается при любой возможности. "Дай мне какой-то маленький клочок бумаги и ручку, и я срисую все, что будет. Я всегда рисую человеческие лица", — рассказал певец.

Напомним, Полякова накормила семью улитками.