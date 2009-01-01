У принцессы Дианы есть внебрачная дочь — СМИ

Девочку выносила жена врача, и теперь, по сведениям, они проживают в Америке.
Западные таблоиды шокировали весь мир, сообщив о том, что у принцев Уильяма и Гарри возможно есть сестра, пишет paparazzi.ru.
Источник сообщает, что еще до того, как выйти замуж за принца Чарльза, королева Елизавета хотела удостовериться, что Диана может иметь детей, и заставила ее пройти искусственное оплодотворение яйцеклетки.
После проведения тестов все генетические материалы должны были уничтожить, но специалист, проводивший эксперимент, решил не следовать приказу королевы. Девочку выносила жена врача, и теперь, по сведениям, они проживают в Америке. Причем, Гарри и Уильям знают о существовании сестры и даже навещали ее.
Напомним, внебрачная дочь Александра Серова требует от него 110 млн рублей.