В Сети обнародованы подробности брака принцессы Дианы с Чарльзом

В последнее время в сети все чаще появляются подробности брака принцессы Дианы и принца Чарльза.

Об этом пишет elle.ru.

Например, недавно были обнаружены письма, которые Чарльз писал жене американского президента Нэнси Рейган — в них он описывал непростые взаимоотношения с супругой. На этот раз мир обсуждает секретные аудиозаписи, на которых Диана призналась, что через несколько недель после свадьбы хотела свести счеты с жизнью.

Аудиозаписи обнародовал писатель Эндрю Мортон, автор книги "Диана. Ее истинная история" — и хотя книга в свое время действительно стала сенсационной, выяснилось, что это еще не все подробности из жизни принцессы, поэтому рукопись переиздали с новыми деталями. Диана делала аудиозаписи на пленку и делилась самым сокровенным, а позже передала их Эндрю с просьбой держать все в секрете, пока не наступит подходящий момент.

"Мы поженились в среду. А в понедельник (27 июля 1981 года) отправились в Сент-Пол для нашей последней репетиции церемонии. И когда вспышек камер стало больше, я осознала, что это будет за день. Я выплакала все глаза. Я была совершенно раздавлена. На протяжении всей помолвки возникала тень Камиллы. Я отчаянно пыталась разобраться в ситуации, но у меня не было оснований для этого, и я ни с кем не могла поговорить", — делилась принцесса, вспоминая, как боялась, что любовница Чарльза Камилла Паркер-Боулз разрушит их брак.

"Я помню, как устал мой муж. Мы оба устали. Это был большой день", — добавила Диана и также сообщила, что накануне свадьбы Чарльз отправил ей открытку, в которой написал, что гордится ею.

"Когда я шла к алтарю, искала ее глазами (Камиллу). Я помню, что так была влюблена в своего мужа, что не могла оторвать от него глаз. Я думала, что я самая счастливая девушка в мире", — рассказывала принцесса.

Также принцесса Диана поделилась, что во время подготовки к церемонии и после серьезно страдала булимией и была полностью одержима Камиллой, не доверяя Чарльзу. "Я думала, он звонит ей каждые пять минут и спрашивает, как справиться с этим браком", — рассказывает она.

С августа по октябрь 1981 они с мужем оставались в Балморале — на это время пришелся период депрессии принцессы. "Я была ужасно худой. Я была так подавлена, что пыталась свести счеты с жизнью".

Из-за такого состояния принцессе очень тяжело далась первая беременность, а врачи даже советовали ей сделать аборт, однако Диана отказалась, хотя после рождения Уильяма ее эмоциональное состояние ухудшилось. "Когда королева впервые увидела Уильяма, заглянув в инкубатор, она сказала: хорошо, что у него не такие уши, как у его отца", — добавила Диана.

Напомним, Курт Расселл рассказал, как приютил принцессу Диану с детьми.