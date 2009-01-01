Украинский певец выжил, несмотря на многочисленные ножевые ранения

Дмитрий Сысоев ранее уже успел себя зарекомендовать в качестве композитора и автора песен.

Дмитрий Сысоев Пресс-служба

Музыкальный продюсер Вадим Лисица и участник шоу "X-фактор-3" Дмитрий Сысоев презентует дебютный клип на трек "НеВыЁ".

Едва песня успела попасть в радиоэфиры, как на неё тут же обратили внимание коллеги по сцене.

Одним из первых, кому пришлась композиция по душе, стал Алексей Потапенко: "Песня "НеВыЁ" понравилась мне при первом же прослушивании ещё на стадии демо-версии. У меня, как у автора песен "От сосны оторви иголочку", "Позвони своей зае" и прочих хитросплетений в словах, возникло внутреннее ощущение зависти от того, что не я автор этой песни, — делится своими впечатлениями Потап — Для того, чтобы получать от жизни все, поменьше выё…" — такой вывод сделал для себя артист после прослушивания песни.

Новая видео работа Omut — своего рода реакция музыканта на меркантильность "слабого" пола: "Многие девушки, будучи в отношениях, ищут более выгодную партию. Как правило, этой чертой обладают люди с завышенной самооценкой, не представляющие из себя ровным счетом ничего. Они забывают, что любовь – это не рынок, а чувства не товар. Сторговаться по выгодной цене не получится" - делится своими размышлениями OMUT.

Съемки клипа проходили в доме одного скандально-известного украинского политика. Более 30 часов артист вынужден был проходить в специально созданном корсете для вонзания ножей. Конструкция прилегала к телу настолько плотно, что время от времени артист терял сознание. В общей сложности музыканту было нанесено более 200 "ножевых ранений", после чего у артиста остались синяки на теле, и столько же единиц изрезанной одежды. Также, на съемках клипа присутствовали животные, что значительным образом усложняло рабочий процесс. Во время съемок ни один кот не пострадал.

Напомним, что Дмитрий Сысоев ранее уже успел себя зарекомендовать в качестве композитора и автора песен для таких исполнителей, как: Ivan Navi ("Тимчасовий релакс"), Oleinyk ("Знаешь", "Зажигать молодым"), Raketa ("Стильно"), Агонь("Провоцируй") и др.

Напомним, неизвестные облили ядом квартиру продюсера Вадима Лисицы.