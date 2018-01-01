Украинский трансгендер рассказал о сексе с Жириновским: "У него сантиметров 15 членик такой", видео

Сменивший пол мужчина намерен отомстить российскому политику.

Трансгендер Анжела уверяет, что состоял в длительных отношениях с Жириновским Фото: скрин видео Youtube

Украинец по имени Григорий, который сейчас называет себя Анжелой и живет в одной из стран Европы, заявил о своем желании отомстить кремлевским политикам, а в особенности депутату Госдумы Владимиру Жириновскому

После смены пола Анжела уехал на работу в Москву, где зарабатывал, оказывая интимные услуги. Интервью он дал проекту "Украинские сенсации". Видео опубликовано в Youtube.

"Два года я работала в Москве, в клубе. Там я и стала элитной проституткой. Нет! Экскортницей! Это сейчас так модно называется... Работала в группе "Бабочки для папика", - рассказывает Анджела.

Трансгендер рассказал, что за годы работы много раз отправлялся по вызову к российским политикам, и, случалось, зарабатывал по 13 тысяч долларов за ночь. Однако самые продолжительные отношения у него завязались именно с Жириновским.

По словам Анжелы, лидер ЛДПР так был воодушевлен отношениями с ним, что даже обещал подарить дом. Однако после расставания не то, что ничего не дал из обещанного, но и остался должен внушительную сумму.

Трансгендер вспоминает, что завязались отношения у него с Жириновским весьма оригинально.

"Я зашла в комнату, стою, а он таким противным голосом: "Раздевайся". Я еще думаю, что за голос такой знакомый... И тут он говорит: "Ни х*я себе, а у тебя и х*й есть?" А я ему и не знаю, что ответить, он же знал, кого зовет... Жахнули с ним шампанского... Нет, целуется он неплохо. Конечно, потом сексом занимались. Пару раз. У него сантиметров 15 членик такой", - рассказал интимные подробности встречи он.

Напомним, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ходе дебатов на канале "Россия 1". "Черная грязь, отвратительная баба, бл*дь последняя", - сказал на свою оппонентку российский политик.