Умер Станислав Говорухин: названа вероятная причина смерти

Вопрос о месте похорон известного режиссера и актера пока решается.

Названа вероятная причина смерти Говорухина. УНИАН

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Вопрос о месте похорон режиссера пока решается. Вероятнее всего, это будет Новодевичье кладбище.

Станислав Говорухин родился в 29 марта 1936 года в поселке Березники Свердловской области тогда еще СССР. Режиссер поставил такие фильмы как "Вертикаль", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок", а также легендарный сериал "Место встречи изменить нельзя".

Ранее умер звезда фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях. Актера не стало в возрасте 55 лет.

Напомним, 6 июня скончалась украинский режиссер Кира Муратова. За свою карьеру она сняла 16 полнометражных фильмов. У нее играли Владимир Высоцкий, Богдан Ступка, Рената Литвинова, Нина Русланова, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Георгий Делиев и другие.

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