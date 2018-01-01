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Умер Станислав Говорухин: названа вероятная причина смерти

Сегодня, 12:41

Вопрос о месте похорон известного режиссера и актера пока решается.

Станислав Говорухин
Названа вероятная причина смерти Говорухина. УНИАН
14 июня стало известно о смерти известного советского и российского режиссера и актреа Станислава Говорухина.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Вопрос о месте похорон режиссера пока решается. Вероятнее всего, это будет Новодевичье кладбище.

Станислав Говорухин родился в 29 марта 1936 года в поселке Березники Свердловской области тогда еще СССР. Режиссер поставил такие фильмы как "Вертикаль", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта" и "Ворошиловский стрелок", а также легендарный сериал "Место встречи изменить нельзя".

Ранее умер звезда фильма "Любовь и голуби" Игорь Лях. Актера не стало в возрасте 55 лет.

Напомним, 6 июня скончалась украинский режиссер Кира МуратоваЗа свою карьеру она сняла 16 полнометражных фильмов. У нее играли Владимир Высоцкий, Богдан Ступка, Рената Литвинова, Нина Русланова, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Георгий Делиев и другие.

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Теги:  
Россия, Станислав Говорухин, смерть, похороны
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