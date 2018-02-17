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"Усы сбрить забыла!": Ольгу Бузову раскритиковали за новое фото

Вчера, 18:28

Неправильное освещение создало певице усы.

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Фанатам не понравилась прическа певицы buzova86/instagram
Российская исполнительница Ольга Бузова опубликовала новое фото с бэкстейджа сьемок для международного журнала.  Какого-певица удержала в тайне.

"Сегодня у меня была сьемка для международного журнала. Пока не могу показать образы, но будет очень ярко и стильно, скоро", - подписала фото Бузова.

Фанаты сразу же принялись критиковать артистку за ее образ – им не понравились усики певицы.

"Усы сбрить срочно!", "Усы топовые", "Усы сбрить забыла", "Над губой усы что ль?", - возмущались подписчики.

Не остались в восторге поклонники и от прически Бузовой – многим она напоминала персонажа фильма и животное.

"Убери этот п*здец с головы))) с короткими намного лучше))", "Как Хагрид", "Пудель".

Другие же поклонники оценили прическу Бузовой, и засыпали ее комплиментами.

"И с каре хорошо, и с длинными", "Так классно))) сразу моложе смотришься", "Молоденькая такая с длинными", - восхищались подписчики. 

Ранее в Сети раскритиковали новый клип Ольги Бузовой.
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Ольга Бузова, фото, сьемки
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