"Усы сбрить забыла!": Ольгу Бузову раскритиковали за новое фото

Неправильное освещение создало певице усы.

Фанатам не понравилась прическа певицы buzova86/instagram

Российская исполнительница Ольга Бузова опубликовала новое фото с бэкстейджа сьемок для международного журнала. Какого-певица удержала в тайне.

"Сегодня у меня была сьемка для международного журнала. Пока не могу показать образы, но будет очень ярко и стильно, скоро", - подписала фото Бузова.

Фанаты сразу же принялись критиковать артистку за ее образ – им не понравились усики певицы.

"Усы сбрить срочно!", "Усы топовые", "Усы сбрить забыла", "Над губой усы что ль?", - возмущались подписчики.

Не остались в восторге поклонники и от прически Бузовой – многим она напоминала персонажа фильма и животное.

"Убери этот п*здец с головы))) с короткими намного лучше))", "Как Хагрид", "Пудель".

Другие же поклонники оценили прическу Бузовой, и засыпали ее комплиментами.

"И с каре хорошо, и с длинными", "Так классно))) сразу моложе смотришься", "Молоденькая такая с длинными", - восхищались подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Фев 17, 2018 в 6:36 PST

Ранее в Сети раскритиковали новый клип Ольги Бузовой.