В Billboard назвали лучшего исполнителя года

Композиция Эда Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит".
Исполнитель был признан лучшим певцом и лучшим артистом. Он также оказался самым продаваемым музыкантом. Помимо этого, композиция Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит", сообщается на сайте издания Billboard.
Среди артистов за звание лучшего также боролись хип-хоп исполнитель Дрейк, певец Бруно Марс, певица Тейлор Свифт и рэпер Кендрик Ламар.
Напомним, ранее радиостанция Smooth Radio составила рейтинг 500 лучших песен всех времен.
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