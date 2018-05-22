В Billboard назвали лучшего исполнителя года

Обладателем звания лучшего исполнителя года по версии Billboard Music Awards стал британский певец Эд Ширан.

Исполнитель был признан лучшим певцом и лучшим артистом. Он также оказался самым продаваемым музыкантом. Помимо этого, композиция Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит", сообщается на сайте издания Billboard.

Среди артистов за звание лучшего также боролись хип-хоп исполнитель Дрейк, певец Бруно Марс, певица Тейлор Свифт и рэпер Кендрик Ламар.

Напомним, ранее радиостанция Smooth Radio составила рейтинг 500 лучших песен всех времен.