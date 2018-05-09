Выбрана лучшая песня всех времен

9 мая 2018, 06:02

Лидером оказался певец Эд Ширан.

Британская радиостанция Smooth Radio составила рейтинг 500 лучших песен всех времен.

Опросив своих слушателей, британская радиостанция Smooth Radio составила рейтинг 500 лучших песен всех времен.

Лидером оказался певец Эд Ширан со своим хитом "Perfect".

При этом данная песня – не единственное творение этого певца, попавшее в рейтинг. В список вошли еще 4 композиции артиста, причем три из них – в первую двадцатку.

"Perfect" Эда Ширана стала хитом и на YouTube, где с осени 2017 года собрала более миллиарда просмотров.

Самым популярным исполнителем назван Джордж. В рейтинг вошли сразу 20 треков певца, а его хиты "Careless Whisper" и "A Different Corner" заняли вторую и третью строчку.

Среди женщин лидируют Адель и Уитни Хьюстон. А самой популярной группой стала ABBA: в топ-500 от британского радио вошли 15 треков группы, в частности, хит "Dancing Queen" оказался на шестом месте.

Ранее был назван клип, установивший новый рекорд YouTube: его посмотрели более 5 млрд раз. Ролик презентовали в январе 2017 года.

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песня рейтинг Эд Ширан
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