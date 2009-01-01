В финале "Танців з зірками" участники исполнят свои танцевальные автопортреты

Также звезды впервые выйдут на паркет с общим номером финалистов и станцуют яркую постановку-открытие.

В воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится грандиозный финал легендарных обновленных "Танців з зірками".

За почетное звание лучшей танцевальной пары страны будут соревноваться Надя Дорофеева и Евгений Кот, Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, а также Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко.

В финале "Танців з зірками" каждая пара исполнит по пять постановок: танец, с которым участники пришли на проект, любимую постановку зрителей и новый номер. Также звезды впервые выйдут на паркет с общим номером финалистов и станцуют яркую постановку-открытие, в которой примут участие все 10 пар проекта, жюри, вокалисты и даже ведущие телеканала "1+1".

Интересно, что новыми постановками звездных участников станут настоящие танцевальные автопортреты звезд, в которых они раскроют личные истории и поделятся сокровенными переживаниями. Так, Ахтем Сеитаблаев и Алена Шоптенко исполнят на главном паркете страны фристайл, в котором актер и режиссер поделится мучительными переживаниями относительно своей родной земли, Крыма, под песню тренера "Голосу країни" Джамалы "1944" в исполнении победительницы "Голос.Діти-3" Элины Иващенко.

Надя Дорофеева и Евгений Кот станцуют нежный модерн о вере в себя и своих близких, а Наталья Могилевская вместе со своим партнером Игорем Кузьменко расскажет историю сильной женщины, которая всегда находит силы для того, чтобы идти только вперед.

Тем временем, режиссеры постановщики "Танців з зірками" Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская, которые создавали все номера участников, рассказали о сюрпризах, которые готовит команда для зрителей телеканала "1+1": "В номере Ахтема мы создадим настоящий песчаный дождь. Эта постановка технически очень сложная: для реализации идеи нужен специфический песок и технология, которая будет препятствовать попаданию песка в глаза".

Специальными гостями грандиозного финала "Танців з зірками" станут Сергей Бабкин, Оля Полякова, Камалия, Laud (Влад Каращук), которые исполнят для зрителей телеканала "1+1" свои сольные песни, а также Наталья Могилевская выйдет на главный паркет страны не только, как танцовщица, но и как певица. Кто составит пару Юрию Горбунову на звездном балконе — до сих пор остается тайной.

Напомним, участник "Танців з зірками" Юрий Ткач признался, за кого будет болеть в финале.