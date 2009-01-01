В Киеве женился старший сын Юрия Луценко, опубликованы фото

Церемония бракосочетания прошла в центральном ЗАГСе столицы.

Церемония бракосочетания прошла за закрытыми дверями УНИАН

В субботу, 9 сентября, в центральном ЗАГСе Киева женился старший сын генерального прокурора— Александр (1989 года рождения).

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные сотрудник ЗАГСа.

В то же время агентство уточнило, что имя избранницы молодого человека пока неизвестно.

"Церемония бракосочетания состоялась за закрытыми дверями, без посторонних — во время официального обеденного перерыва", — отмечается в статье.

Ранее СМИ писали, что бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер тайно вышла замуж за отца своих детей — Михаила Уржумцева, они никому не сказали о своих планах, просто приехали в ЗАГС на машине вместе с детьми и расписались.