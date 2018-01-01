В платке и кептаре: Марина Порошенко выбрала традиционный наряд для праздничных богослужений

Первая леди Украины с супругом и детьми сходила в церковь.

В пасхальную ночь президент Украины Петр Порошенко со своей женой Мариной Порошенко и детьми приняли участие в праздничных богослужениях в нескольких храмах Киева.

Если Петр Порошенко выбрал классический черный костюм, белую рубашку и бордовый галстук, то его супруга облачилась в украинский традиционный наряд: кептару, расшитую бисером, белую блузку с объемными рукавами и черную юбку макси с небольшим разрезом.

Свой образ она дополнила украинским платком, лаконичными серьгами и черными ботильонами.

Ранее Марина Порошенко появилась на Венском балу в эксклюзивном платье.