В Сети набирает популярности снятый в Киеве клип британского певца, опубликовано видео

Калум Скотт снял клип в Киеве Скриншот

Певец из Великобритании Калум Скотт выпустил клип, который был снят в столице Украины

На кадрах клипа можно узнать Майдан, Крещатик, Софийский собор, памятник Шевченко и другие локации.

"Горд объявить, что мой официальный клип на песню You Are The Reason уже вышел. Это видео много для меня значит, надеюсь, для вас также станет особенным", — написал Калум в соцсети.

Съемки проходили в ноябре, о чем певец написал в своем Twitter.

"Скоро вернусь... только что улетел в Киев, Украина, на уикенд", — интриговал Скотт в соцсети. На вопросы в комментариях, дает ли концерт в Киеве, Калум ответил: "Если бы я знал, что имею так много фанов в Украине, устроил бы там шоу!".

Отметим, что Калум Скотт приобрел популярность в Великобритании после шоу "Британия имеет талант". Его прозвали "золотым мальчиком", поскольку с первого прослушивания его сразу отправил в прямые эфиры с помощью "золотой кнопки" главный продюсер и судья этого шоу Саймон Коуэлл.



Видео с первого прослушивания Скотта просмотрели на Youtube более 140 миллионов раз, а его дебютный клип на песню Dancing On My Own набрал более 230 миллионов просмотров.

Напомним, ранее в Сети стал популярны снятый в Киеве клип французского рэпера.