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Вера Брежнева поздравила Константин Меладзе с годовщиной свадьбы трогательным фото

Сегодня, 11:39

Поклонники Веры были очень тронуты, особенно после ее пожелания любить и быть любимыми.

Вера Брежнева
Вера Брежнева Instagram
Певица Вера Брежнева и её супруг, продюсер Константин Меладзе не часто делятся подробностями своей личной жизни.

Об этом пишет paparazzi.

Они никогда не афишировали свои отношения и собственную свадьбу проводили в строжайшей секретности. Известно лишь то, что это торжественное событие произошло в Италии в октябре 2015 года. Тогда папарацци случайно смогли поймать в объективы своих фотокамер Веру и Константина в день церемонии.

И вот спустя 2 года Вера наконец-таки продемонстрировала свои чувства к мужу. В честь второй годовщины их свадьбы, красотка опубликовала на своей странице в Instagram их совместное с Константином фото, сделанное в тот счастливый день.

И хотя на снимке не видно лиц молодоженов, поклонники Веры были очень тронуты, особенно после ее пожелания любить и быть любимыми.

Любите и будьте любимы.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Напомним, Мишель Обама трогательно поздравила мужа Барака с 25-й годовщиной свадьбы.

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Вера Брежнева, Константин Меладзе, годовщина, свадьба
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