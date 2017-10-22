Вера Брежнева поздравила Константин Меладзе с годовщиной свадьбы трогательным фото

Поклонники Веры были очень тронуты, особенно после ее пожелания любить и быть любимыми.
Об этом пишет paparazzi.
Они никогда не афишировали свои отношения и собственную свадьбу проводили в строжайшей секретности. Известно лишь то, что это торжественное событие произошло в Италии в октябре 2015 года. Тогда папарацци случайно смогли поймать в объективы своих фотокамер Веру и Константина в день церемонии.
И вот спустя 2 года Вера наконец-таки продемонстрировала свои чувства к мужу. В честь второй годовщины их свадьбы, красотка опубликовала на своей странице в Instagram их совместное с Константином фото, сделанное в тот счастливый день.
И хотя на снимке не видно лиц молодоженов, поклонники Веры были очень тронуты, особенно после ее пожелания любить и быть любимыми.
Напомним, Мишель Обама трогательно поздравила мужа Барака с 25-й годовщиной свадьбы.