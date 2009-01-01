Влад Топалов развелся с женой и вспоминает о Лазареве

Вернуть былую славу времен дуэта с Сергеем Лазаревым ему так и не удается.

Влад Топалов Instagram

Два года назад Влад Топалов и Ксения Данилина клялись друг другу в вечной любви и делали татуировки, которые должны были символизировать их отношения.

Об этом пишет life.ru.

Молодые сыграли свадьбу в одном из пафосных московских ресторанов, а в подарок получили квартиру, где по замыслу Влада должны были вить семейное гнездо и растить детей.

Но ни гнезда, ни детей так и не получилось. Некоторое время назад Ксения убрала из своей фамилии приставку Топалова и сняла обручальное кольцо.

Instagram

И, как не грустно, но у Влада не получается не только в личной жизни, но и в карьере. Вернуть былую славу времен дуэта с Сергеем Лазаревым ему так и не удается. Недавно, в беседе с журналистами Влад даже вспомнил своего бывшего компаньона, но не в плане творчества. Оказывается, в свое время лазарев "подсадил" Топалова на духи, которые сам скупал в огромных количествах. Его примеру последовал и Влад, но со временем это увлечение и прошло.

Напомним, звездная пара Орландо Блум и Кэти Перри расстались.