"Всем девушкам этого хочется": Зианджа рассказала о желании иметь семью и детей

Девушка-трансгендер дала откровенное интервью.

Зианджа дала откровенное интервью Фото: пресс-служба канала "1+1"

Певица-трансгендер Зианджа , известная ранее в украинском шоу-бизнесе под псевдонимом Борис Апрель, в откровенном интервью рассказала о желании в будущем иметь семью и детей.

Таким неожиданным признанием она поделилась с шоуменом Артемом Гагариным в рамках рубрики Backstage восьмого сезона проекта "Голос страны".

"Детей планирую, но позже. Сейчас я не готова к такой ответственности, но хотелось бы семью! Всем девушкам этого хочется!", - призналась Зианджа.

На вопрос Гагарина, не жалеет ли она об уходе из шоу-бизнеса на 10 лет, артистка ответила, что что ей это было необходимо.

"Я была таким маленьким ребенком, мне нужно было повзрослеть. Я набралась опыта, освоила новые профессии. Теперь я человек с высшим экономическим образованием", - отметила певица.

Также Зианджа призналась, что год прожила в изоляции в китайских горах. Она решила сбежать от социума, читать книги, смотреть фильмы, писать песни и наслаждаться собой.

Теперь же она готова выступать, и после участия в восьмом сезоне шоу "Голос країни" хотела бы попробовать себя в роли актрисы и ведущей развлекательного шоу.

На вопрос как отнеслись родители к трансформации артистки, Зианджа ответила, что они были в шоке, но потом приняли ее такой, какой она есть.

"Что им остается делать?! Родители живут в Крыму, я туда не езжу, мы встречаемся на нейтральной территории", - откровенничает участница вокального проекта "Голос страны".

Зианджа дала откровенное интервью Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ранее выступление Зианджи произвело фурор на шоу "Голос страны".