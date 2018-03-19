"Шок". Выступление Зианджы произвело фурор на шоу "Голос страны": видео

Певица-трансгендер Зианджа, известная ранее в украинском шоу-бизнесе под псевдонимом Борис Апрель, выступила на сцене проекта "Голос страны" на телеканале 1+1 с талантливым вокалистом Алексеем Бакланом.

Представители команды Потапа в проекте вызвали бурю эмоций среди членов жюри и в зрительном зале. Видео опубликовано в Youtube.

Вокалисты исполнили композицию "Summertime Sadness" Ланы Дель Рей.

"Шок", - прокомментировала выступление участников Тина Кароль.

Потап назвал Зианджу исполнительницей "с другой планеты".

"Это было лучшее исполнение за все время, которое я слышал эту песню", - сказал звездный тренер.

Для дальнейшего участия в проекте в составе своей команды Потап выбрал Зианджу. Однако Баклан не покинул шоу – он продолжит участие под руководством Тины Кароль.

Напомним, это не первое выступление данного выпуска, высоко оцененное публикой. Трио "Nude voices", в котором поет Денис Повалий, вызвало восторг своим номером у судей и зрителей шоу "Голос страны".