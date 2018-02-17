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"Выбрал девочку помоложе": Николая Баскова подозревают в романе с "Мисс Россия-2015"

Сегодня, 13:51

Подписчики в соцсети считают, что певец изменяет своей невесте Виктории Лопыревой.

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Николая Баскова заподозрили в увлечении моделью nikolaibaskov/instagram
Поклонники известного российского певца Николая Баскова были ошарашены фото, которое выложила в соцсеть "Мисс Россия-2015" София Никитчук.  

На фото, которое девушка выложила в Instagram с букетом в руках позирует сама София, к ней тянется ее поцеловать светловолосый мужчина, очень похожий на Николая Баскова.

"А как прошел ваш День Святого Валентина?", - подписала снимок Никитчук.

В комментариях под снимком сразу же разгорелись жаркие обсуждения, девушку засыпали сотней вопросов.

"Это Басков?", "Басков выбрал девочку просто помоложе", "У него же Лопырева?", "Ого, Басков?", "Измена Лопыревой? У вас роман? Объясните. Люди ждут", - писали подписчики. 

Напомним, Басков уже длительное время встречается с моделью Викторией Лопыревой. 5 октября 2017 года они должны были пожениться, однако перенесли дату на более поздний срок.
Теги:  
Николай Басков, Мисс Россия-2015, София Никитчук, Виктория Лопырева
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