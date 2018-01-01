Явный плагиат: постер российского боевика "Решение о ликвидации" скопировали с обложек игры и фильма

Создатели решили "скрестить" постеры Uncharted 4 и Star Wars: The Last Jedi.

Создатели решили «скрестить» постеры Uncharted 4 и Star Wars: The Last Jedi Фото: ovideo.ru

Киностудия "Мосфильм" на днях выложила в сеть свежий трейлер выходящего 7 июня 2018 года в кинопрокат боевика "Решение о ликвидации".

Военная драма появилась на YouTube-канале Central Partnership. Фильм основан на реальных событиях – это известная операция ФСБ по уничтожению самого одиозного террористического лидера Северного Кавказа Шамиля Басаева. События разворачивались на территории Северной Осетии и Ингушетии.

Однако свое внимание пользователи обратили не на содержание трейлера, а на финальный постер, который сопровождал ролик.

Части аудитории трейлер нового российского боевика напомнил обложку игры Uncharted 4: A Thief's End. Точнее, они отметили, что создатели сплагиатили бокс-арт приключенческого экшена Naughty Dog.

Создатели "Решения о ликвидации" "перенесли" на свой постер позу протагониста, одели своего героя в очень похожий наряд, и даже пуговицы на рубашке расстегнули так же, как на футболке Нейтана Дрейка.

"Вы видели постер фильма ? Чертов плагиат анчардета 4", писал nikita frolov. "Перед созданием постера кто - то играл в uncharted 4?", - спросил Dimk Black.

Постер напомнил пользователям обложку игры Uncharted 4: A Thief's End Фото: gamemag.ru

Другие юзеры видеохостинга YouTube добавили, что плагиатом не только игры обошлись создатели фильма – они заметили фильма очевидное сходство с "Последними Джедаями". Оформление фона с характерной вертикальной полосой красного цвета повторяет дизайн IMAX-обложки восьмого эпизода "Звездных войн".

"Вы видели постер фильма ? Чертов плагиат анчардета 4", писал nikita frolov. "А задний фон от Star Wars Последний джедай", - добавил Loringar. "Перед созданием постера кто - то играл в uncharted 4?", - спросил Dimk Black. "Решил посмотреть трейлер после того как увидел этот скрещенный постер uncharted 4 с Star Wars последние джедаи", - признался Seva.

Пользователи вывели формулу "идеального постера" Фото: gamemag.ru

Премьера "Решения о ликвидации" состоится 7-го июня. Фильм был снят режиссером Александром Аравиным, а главную роль в нем исполнил Игорь Петренко. Образ Басаева на экране воплотил Аюб Цингиев.

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