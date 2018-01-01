"Забыла шорты вывернуть". Надя Дорофеева поделилась новым соблазнительным снимком

Фото певицы в соцсети за 13 часов собрало свыше 140 тысяч лайков.

Надя Дорофеева позировала в шортиках и топике instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в джинсовых шортиках и топике.

Новый соблазнительный снимок был сделан в Одессе, за 13 часов он собрал более 147 тысяч лайков.

На заднем плане фото видно коллегу исполнительницы по группе — Алексея Завгороднего (Позитив).

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Надя, ты забыла шорты вывернуть", — написала kristinakovalcuk72. "Блин, очень крутые шорты!!!", — считает obulgak_. "А что с Позитивом?", — спросила ruslana_chuyho.

Надя Дорофеева позировала в шортиках и топике instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Надя Дорофеева рассказала, что впервые снимается в полнометражном фильме. Певица исполнит роль в романтической комедии "Я, ты, он, она", ее коллегами по ленте стали актеры "95 Квартала" Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram