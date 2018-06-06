Надя Дорофеева впервые снимется в фильме с Зеленским и Кошевым

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сообщила, что впервые снимается в полнометражном фильме.

На своей странице в Instagarm артистка записала видео, в котором предстает в свадебном платье.

"Друзья, у меня для вас суперновость. Впервые вы меня увидите в большом кино. Фильм будет называться "Я, ты, он, она", - сказала Надя в коротком видео.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 6 Июн 2018 в 1:03 PDT

Ее коллегами по романтической комедии "Я, ты, он, она" стали актеры "95 Квартала" Владимир Зеленский и Евгений Кошевой.

Зеленский также выложил фото со сьемок, и поделился видео, в котором рассказывает, что новый фильм будет о разводе, и его скоро покажут в кинотеатрах страны.

Публикация от Владимир Зеленский (@zelenskiy_official) 6 Июн 2018 в 2:44 PDT

Ранее Дантес и Дорофеева пофантазировали о планах на годовщину свадьбы: с игрушками для взрослых.