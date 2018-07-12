"Зазвездился и разленился", но "глубокий смысл": Дорофеева и Monatik презентовали песню "Глубоко"

Мнение фанатов о новой песне разделилось.

Дорофеева и Monatik презентовали новую песню. Фото: elle.ua

Известные украинские артисты

и участница группы "Время и стекло"

выпустили совместную песню "Глубоко..."

Как известно, что идея записать совместный трек родилась у исполнителей еще на съемках проекта "Танцы со звездами". Монатик был там одним из членов жюри, а Надя – одной из участниц.

Артисты обещают вскоре побаловать поклонников еще и клипом на песню "Глубоко...". Его съемки проходили в Ницце.

Впрочем, мнение фанатов о новой песне разделилось. Подавляющее большинство – просто в восторге, однако есть и немало негативных отзывов.

"Блииин, это бомба и космос. Мурашки прям съедают! Это кайф для ушей", – пишет o.moroz. А cmyroslava отмечает: "Ваууу,ето шедевр Надюша!!! Ты и Монатик невероятные!!!То, что вы творите, делаете, это необъяснимое словам!!!!Надюша, ты как будто ангел, зарядитель атмосферы!!!Люблю твое творчество"

"Безумный трек. Трогает до глубины души трогает", – заявил пользователь vl_sl_klimenchuk. А _schneedame_ написала: "Прекрасная песня, со смыслом, а не просто слова подряд. Ваши голоса в ней прекрасно сочетаются, вы молодцы!!!"

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В то же время многие предъявляют претензии к треку:

"У монатика все на один мотив", – написала lolabola19. На что получила ответ от daria_linskaya: "Зато его собственный".

Впрочем, эту точку зрения разделают и другие пользователи. Sotinvova написал: "Был вроде такой мотив уже у Монатика, но все равно хороший трек". pplvsk_al более категоричен: "Дерьмо, фу".

"У меня такое ощущение, что во всех песнях Монатика один бит", – пишет pani_shmara

_ketrin_t отмечает: "Музыка типичная для Монатика, слова без особого смысла, можно запомнить после двух раз прослушивания. Столько шумихи было, а на деле разочарование. Скучно и неинтересно". Его поддерживает s.tomashevskiy: "Я думал будет лучше, извините".

rubtsovanastasiya пишет: "Чёт не заходит, может потом зайдет", а svetlankaminchenko отметила: "Переоценили трек… не задел никуда".

den_zzzz резюмировал: "Монатик либо зазвездился и разленился, либо у меня поменялся вкус. Но у него все песни новые одинаковые".

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)12 Июл 2018 в 11:17 PDT

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